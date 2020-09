Torino, sgomberata la tendopoli di piazza d’Armi

Sgomberata piazza d’Armi, a Torino. Le operazioni condotte dalla polizia municipale si sono svolte questa mattina “senza particolari tensioni e in un clima di collaborazione” con chi occupava l’area in modo abusivo.

17 tende su 19 sono state smontate, 35 le persone allontanate (erano già state infornate nei giorni precedenti). “Soltanto due delle tende sono rimaste montate perché occupate da persone in situazioni particolari e di fragilità: si tratta di una donna in stato interessante e di una persona con invalidità, per le quali sono già stati attivati i Servizi Sociali – fa sapere il Comune -. Nella giornata di domani, il Servizio Verde Pubblico interverrà per tagliare l’erba in tutta l’area ed effettuare una pulizia accurata con la rimozione di tutti i detriti”.

“Dopo oltre vent’anni abbiamo messo la parola fine all’ennesima area abbandonata a se stessa – ha scritto su Facebook la sindaca Chiara Appendino -. Un campo che attirava nuovi ospiti da tutta Europa, arrivato a contare 900 persone (ad aprile ce n’erano ancora oltre 400), negli anni diventato una vera bomba sociale, igienica e ambientale per tutta la zona nord di Torino. Ed è stato fatto, ancora una volta, senza scontri”.