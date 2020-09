Dopo lo sgombero della tendopoli in piazza d’Armi, a Torino si è proceduto alla liberazione dell’accampamento rom abusivo di via Reiss Romoli. La polizia municipale, col supporto di polizia e carabinieri, ha dato il via alle operazioni questa mattina: una ventina le persone allontanate. Non si sono registrati momenti di tensioni: una volta sgomberata l’area, è iniziata la demolizione delle baracche.

Sia il campo di piazza d’Armi che quello di via Reiss Romoli erano sorti dopo lo chiusura dell’accampamento di via Germagnano.

“A Torino l’aria è cambiata – ha scritto su Facebook la sindaca Chiara Appendino -. Il rispetto per le persone è e rimane un valore imprescindibile della nostra azione ma, allo stesso tempo, non ci saranno più spazi perché si creino realtà come quella che era il campo di via Germagnano, a cui abbiamo messo la parola fine”.

“L’intervento dei Servizi Sociali, quest’oggi, ha consentito di assicurare una sistemazione a due uomini ultra65enni presso un ricovero per anziani e l’alloggiamento di due minori nell’abitazione di due parenti, un appartamento messo a disposizione dall’Arcidiocesi di Torino – ha continuato -. I Servizi Sociali rimangono a disposizione di chi ha bisogno e di chi, nella comunità, comprende i suoi diritti e i suoi doveri. Per tutti gli altri non ci sarà spazio, e continueremo a monitorare e a intervenire laddove necessario”.