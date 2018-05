Torino, sgomberato il Laboratorio Culturale Autogestito Manituana

Agenti della Digos hanno provveduto a far evacuare lo stabile di via Cagliari

Sgomberato in mattinata il Laboratorio Culturale Autogestito Manituana, a Torino. L’operazione è stata condotta da agenti della Digos, che hanno liberato lo spazio situato in uno stabile di via Cagliari.

Il Laboratorio era stato concesso in uso alla Film Commission, una fondazione incaricata di promuovere Torino dal punto di vista cinematografico, ma era stato occupato nel corso del 2017 da collettivi studenteschi.

L’occupazione del Laboratorio di via Cagliari era avvenuta da parte dei movimenti studenteschi subito dopo aver lasciato lo spazio autogestito davanti a Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio.

“Un gesto infame. Manituana non si tocca”, è la risposta degli studenti che hanno lanciato un appello: “Ci stiamo radunando per traslocare le nostre cose, chi può accorra per dare una mano! Seguiranno aggiornamenti sulla risposta che intendiamo dare”.