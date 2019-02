Torino, sgominata la “banda degli imprenditori”: sequestrati lingotti e contanti per 1,3 milioni [FOTO e VIDEO]

Quattro "insospettabili" costituivano società fantasma per ottenere ingenti finanziamenti bancari

L’arresto di un imprenditore legato a un’inchiesta sul traffico di stupefacenti, avvenuto lo scorso 28 gennaio, ha consentito ai carabinieri del nucleo radiomobile di scoprire un deposito “self storage” alla periferia di Torino dove erano nascosti venti chili di lingotti d’oro e decine di mazzette di denaro, un vero e proprio tesoro da 1,3 milioni di euro.

Le successive indagini hanno consentito ai militari di accertare come l’ingente quantitativo di oro e contanti fosse di proprietà di un’organizzazione criminale che riuniva altri quattro imprenditori torinesi responsabili in concorso di truffa, riciclaggio, false identità, trasferimento fraudolento di valori, truffa per percepire erogazioni pubbliche, frodi fiscali e intestazione fittizia di beni.

Più di venti le società fantasma, operanti nel settore energetico e del consulting finanziario con sedi in Italia e all’estero, costituite dal gruppo criminale allo scopo di ottenere finanziamenti bancari per diversi milioni di euro. L’arresto dei quattro imprenditori “insospettabili” è avvenuto lo scorso 30 gennaio, mentre gli stessi tentavano di fuggire all’estero dopo aver scoperto che il loro deposito segreto era stato individuato.

Successive perquisizioni hanno portato al sequestro di documenti cartacei e informatizzati relativi alle truffe finanziarie portate a termine, di un rilevatore di microspie, di undici lingotti d’oro del peso complessivo di 2,75 chili del valore di 99mila euro, e di 49mila euro in contanti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la provenienza e la destinazione del denaro e dei lingotti, forse provento di alcune transazioni illecite oppure frutto del riciclaggio dei ricavi di furti e rapine.