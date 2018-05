Torino, sgominata la banda dei “cattivi vicini”: tre arresti [LE FOTO]

Arrestati tre rapinatori, tutti di origine marocchina, che avevano occupato un alloggio in uno stabile abbandonato in via Bologna, a Torino, adibendolo a base per le loro attività criminali.

Le loro vittime preferite erano le donne: aspettavano che fossero da sole, nella fascia d’orario compresa tra le 6 e le 8:30 del mattino, per entrare in azione. I reati si consumavano tra corso Vercelli, lungo Dora Napoli e via Bologna, sempre nelle vicinanze del loro covo, poi portavano la refurtiva nell’alloggio occupato. Gli agenti del commissariato Doria Vanchiglia sono riusciti ad ammanettarli.

L’ASSALTO ALL’AUTO.

Tutto è nato da una rapina commessa il 18 aprile nei pressi di via Perugia, alle 8.00 del mattino. Una donna si stava recando al lavoro, quando, dopo aver parcheggiato l’auto, è stata afferrata alle spalle da un giovane extracomunitario che tentava di scaraventarla fuori dal veicolo.

Per difendersi, la vittima si è aggrappata con forza alla portiera, facendo desistere il balordo dal tentativo di sottrarle l’auto. Contemporaneamente un secondo complice ha aperto la porta lato passeggero prendendo borsa e cellullare che erano poggiati sul sedile. I due sono poi scappati a piedi verso via Pisa, mentre la donna, ancora terrorizzata da quanto accaduto, si è accorta di aver riportato una ferita al labbro e un ematoma sotto il mento.

Il primo a essere arrestato, il 23 aprile, è stato N.M., incastrato grazie alle telecamera di sorveglianza. A poche ore di distanza, è stato acciuffato anche J.Z., marocchino classe 1987, con precedenti specifici e già pregiudicato, da poco tempo uscito di carcere.

RAPINATO ANCHE UN CONNAZIONALE.

Uno dei due fermati ha anche aggredito e rapinato un connazionale. Avvicinato con la scuse di chiedergli una sigaretta, lo ha colpito al volto con un oggetto contundente per poi rubargli lo smartphone.

IL TERZO LETTO.

All’interno dell’alloggio occupato sono state ritrovate diverse borse da donna con all’interno dei documenti. Non solo, gli agenti hanno notato la presenza di un terzo letto. Il terzo componente della banda, C.A., è stato preso il 26 aprile, accusato di aver scippato una donna con un neonato in braccio lo scorso 11 aprile.