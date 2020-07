Torino, sgominata la banda del palanchino: così sradicavano i parcometri [VIDEO]

4 arresti e 12 denunce: 23 gli episodi contestati in tutta la provincia di Torino. Hanno commesso furti per 300mila euro

Sradicavano i parcometri dalle loro postazioni con un palanchino, poi li caricavano sulle auto (rubate) e si allontanavano velocemente per recarsi in un luogo sicuro dove aprire la cassa, rubare il denaro e quindi rendersi irreperibili.

La banda del palanchino, responsabile anche di furti di auto, in abitazioni e in negozi, è stata finalmente sgominata.

Sono 23 gli episodi contestati (da settembre a dicembre 2018), tra furti e tentati furti, in tutta la provincia di Torino.

Dall’alba di oggi, i carabinieri della compagnia di Venaria Reale stanno eseguendo (o hanno eseguito) un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Ivrea su richiesta della Procura, nei confronti di 4 italiani (3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), perché ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazioni nonché furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture (utilizzate per mettere a segno i colpi), furti in esercizi commerciali e di casse automatiche per il pagamento dei parcheggi della società Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) e della Reggia di Venaria.

Il valore stimato della refurtiva sottratta dalla banda si aggira intorno ai 300.000 euro. Nell’ambito della stessa attività sono stati denunciati a piede libero 12 complici per ricettazione, riciclaggio e furto. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno recuperato 6 auto rubate, di cui 4 Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde del valore di circa 120.000 euro, restituite ai proprietari.