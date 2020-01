Torino, sgominata la “banda dell’ammoniaca”: oltre 70 colpi nelle abitazioni [FOTO e VIDEO]

Custodia cautelare per cinque persone: colpivano durante feste e funerali per sottrarre con più facilità chiavi di case e auto

Operazione dei carabinieri di Torino all’alba nei confronti di cinque persone, appartenenti alla “banda dell’ammoniaca”, protagonista di circa 70 furti, molti di questi nelle abitazioni, in diversi comuni del torinese.

UTILIZZAVANO SPRAY ALL’AMMONIACA

La banda utilizzava uno spray all’ammoniaca per disorientare gli animali da guardia e organizzava i furti specie in occasione di feste o funerali, per sottrarre le chiavi di casa o dell’auto agli invitati con più facilità. Gli indagati sono anche responsabili dell’incendio di un furgone della polizia penitenziaria lo scorso febbraio a Cavour e stavano preparando una rapina ad un negozio di Villafranca Piemonte.

IL BOTTINO TOTALE RECUPERATO

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno recuperato 11 veicoli rubati, due pistole e due fucili oltre ad attrezzature edili e da giardinaggio, orologi, capi di bestiame, pneumatici, pannelli fotovoltaici e anche il cancello in zinco di un cimitero comunale.

ANCHE UNA DONNA

Tra i componenti della banda figura anche una donna. Sono tutti e cinque di origine sinti residenti nei campi nomadi del Pinerolese e di Torino, via Lega. Tra i furti contestati alla banda anche uno tentato nei confronti di una parroco di Pinerolo il 28 marzo 2019. Gli autori non sono riusciti nell’intento per la presenza di uno robusto cancello che dava sulla balaustra delia casa parrocchiale. Nella circostanza è stato comunque danneggiato l’impianto elettrico della Chiesa.

LE RAZZIE

Il 16 aprile 2019 obiettivo della banda era stato il comune di Macello, nel torinese.

In un magazzino comunale, dopo la rottura di un grosso lucchetto apposto sulla porta di accesso, erano stati rubati un generatore di corrente, due decespugliatori, un soffiatore e due vaschette da bagno destinati a pubblico servizio. Non è andata meglio neanche alla Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di San Secondo di Pinerolo nella cui sede il gruppo ha fatto razzia di derrate alimentari e di attrezzi di lavoro, scardinando la saracinesca che chiudeva il locale (17 aprile 2019)

IL COMANDANTE DEI CARABINIERI

“Il contrasto ai reati predatori è tra gli obiettivi prioritari della quotidiana attività dell’Arma sul territorio. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Pinerolo sono state minuziose e veloci – afferma il comandante provinciale carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo – e hanno anche consentito di documentare un grave episodio delittuoso avvenuto il 12 febbraio 2019 nel comune torinese di Cavour. Un furgone polizia penitenziaria era stato dolosamente incendiato. Sono state raccolte dagli investigatori dell’Arma importanti fonti di prova e sono state ricostruite tutte le fasi dell’incendio”.