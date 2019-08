Torino, shock in via Cervino: ragazza di 24 anni precipita dal secondo piano [FOTO]

Angoscia e sgomento in via Cervino, a Torino. Una ragazza di 24 anni, di origini nigeriane, è precipitata da balcone al secondo piano di un edificio al civico 66.

La giovane è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco: ha riportato diverse fratture e, da quanto emerge, le sue condizioni sarebbero gravi.

MISTERO.

Sulla vicenda sta indagando la polizia. La 24enne si trovava in casa con il fidanzato, che ha raccontato alle forze dell’ordine di trovarsi in un’altra stanza al momento della caduta. Non si esclude l’ipotesi del tentato omicidio.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++