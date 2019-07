Torino, shopping senza pagare tra i negozi di via Roma: arrestata 56enne

Una donna di 56 anni, cittadina ucraina, è stata arrestata lo scorso sabato a Torino per diversi furti: aveva, infatti, tentato di fare shopping tra i negozi di via Roma senza sborsare un centesimo. Alla fine, però, è stata scoperta e immediatamente fermata.

HA FATTO VISITA A BEN TRE NEGOZI

La 56enne aveva iniziato il suo percorso presso “Zara”, dove aveva portato via con sè un paio di sandali e dei vestiti da donna dopo aver rimosso tutte le etichette per non far scattare l’allarme. Poi la malvivente era passata dal vicino “Mango”, dove aveva rubato una giacca, collezionando un bottino di oltre 130 euro. A questo punto si era diretta verso “OVS”, ma qui la sua corsa è finita: una delle placche antitaccheggio è rimasta incastrata tra i vari articoli rubati ed ha cominciato a suonare al passaggio vicino alle barriere. E’ stata così scoperta la presenza di tutti i capi, dal valore complessivo di oltre 200 euro, che la malvivente aveva nella sua borsa, tra cui anche quelli dei negozi vicini: è scattato subito l’arresto per furto aggravato e la denuncia per furto in trascorsa flagranza.