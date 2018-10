Torino, si allarga zona dove si applicano provvedimenti contro la “malamovida”

La Giunta comunale di Torino dichiara guerra alla “malamovida”. Esteso ad altre zone della città, infatti, l’ambito di applicazione dell’articolo 44 Ter del Regolamento di polizia urbana per la “Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana”, che contiene varie limitazioni alla vendita di alcolici e superalcolici.

Finora la normativa aveva vigore nelle zone di San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio Veneto. Su decisione della Giunta, si applicheranno restrizioni anche in altre aree dei quartieri San Salvario e Vanchiglia, oltre che nella zona Rossini.

Le limitazioni saranno operative dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno e prevedono, tra l’altro, il divieto di “detenzione per il consumo in luogo pubblico o a uso pubblico di bevande in contenitori di vetro e metallo anticipato alle ore 21”. I titolari di esercizi commerciali dovranno sistemare davanti ai propri locali dei cestelli con sacchetti per la spazzatura da svuotare regolarmente.