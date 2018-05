Torino, sì alle mense scolastiche. Ma scoppia la polemica sui pasti a 3,99 euro

Affidati gli appalti per il prossimo triennio. Il prezzo basso non convince Lavolta (Pd): "Cosa mangeranno i nostri bimbi da settembre?"

Scoppia la polemica in merito all’assegnazione, avvenuta oggi, degli appalti per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per il triennio 2018-2021. Le mense continueranno a funzionare a Torino, ma a far storcere il naso a più d’un consigliere è il fatto che ad aggiudicarsi i lotti siano state tre aziende di ristorazione con costi a pasto dai 3.99 ai 4 euro.

Tra i più contrariati il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Enzo Lavolta (Pd): “Vengano in aula a spiegare ai torinesi cosa mangeranno i nostri bimbi da settembre con 3,90 euro a pasto. Una gara che avrebbe dovuto privilegiare offerte di qualità si è ridotta ad una mera competizione tra chi offre meno. Ora temiamo che il fenomeno del panino da casa, ignorato dall’amministrazione, cresca più di quanto accaduto finora”.