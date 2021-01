Torino, si allenavano per una gara “finta”: palestra chiusa per cinque giorni

Cinque giorni di chiusura per una palestra del quartiere Pozzo Strada, a Torino, per aver violato le norme anti Covid. I tesserati si allenavano perché risultavano iscritti a una gara sportiva di “interesse nazionale” prevista per giugno. Il fatto è che la manifestazione non figurava nel calendario del Coni e alcuni non avevano nemmeno il certificato medico sportivo agonistico. Per questo motivo il titolare e i 19 clienti sono stati multati dai carabinieri della compagnia di Mirafiori e del Nas per una cifra complessiva di 8.000 euro.