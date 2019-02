Torino, si cala dal terzo piano per sfuggire alla polizia ma resta bloccato in mutande su un balcone [VIDEO]

Nei guai due senegalesi: uno è stato arrestato per spaccio, l'altro denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Ha dell’incredibile quanto successo a Torino, dove uno straniero, per sfuggire ai controlli della polizia, ha tentato di calarsi dal terzo piano di un edificio finendo poi per essere denunciato.

IL FATTO.

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno notato un senegalese di 19 anni, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, fermo all’incrocio tra piazza Baldissera e via Cecchi. Il giovane, con a carico un divieto di dimora nel comune di Torino, si è dato subito alla fuga e, una volta raggiunto, ha reagito colpendo uno degli agenti. Inoltre ha provato a disfarsi di un fazzoletto contenente 32 dosi di cocaina e di alcuni cellulari.

LA PERQUISIZIONE A CASA.

Quando i poliziotti sono andati a casa dell’arrestato per la perquisizione domiciliare, hanno trovato altre persone tra cui un ventenne senegalese che, per darsi alla fuga, si è calato ancora in slip dalla finestra del terzo piano lanciandosi sul balcone del piano inferiore. Lo straniero è però rimasto bloccato dato che l’alloggio era chiuso e disabitato.

Sottoposto anch’egli al divieto di dimora nel comune di Torino, è stato poi recuperato solo grazie all’autoscala dei vigili del fuoco, dopo che gli sono stati forniti degli indumenti. Il senegalese è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

