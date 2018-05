Torino, si finge finanziere per truffare un anziano al mercato: 55enne in manette

Dopo aver mostrato un tesserino falso, voleva che la vittima pagasse 200 euro di contravvenzione per non aver ritirato lo scontrino fiscale

E' successo in corso Palestro

Si è finto finanziere per raggirare un 84enne al mercato di corso Palestro, a Torino. Adocchiata la vittima ideale, il truffatore, un italiano di 55 anni con numerosi precedenti, ha mostrato all’anziano un tessera corredata da fotografia, quindi gli ha detto che avrebbe dovuto pagare una multa da 200 euro in quanto non aveva ritirato lo scontrino fiscale dopo gli acquisti.

Un signore, accortosi della truffa, ha chiamato il 112, consentendo così agli agenti della squadra volante di arrestare il 55enne per tentata truffa pluriaggravata.