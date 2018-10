Torino, si presenta a casa della ex armato di pistola ad aria compressa: stalker in manette

Si presenta fuori alla porta dell’ex compagna con una pistola ad aria compressa per obbligarla a tornare insieme. Lei chiama la polizia e lo fa arrestare. E’ successo venerdì sera, intorno alle 23, in un condominio del quartiere Parella di Torino: la vittima stava vivendo da mesi un autentico incubo fatto di minacce, messaggi e telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Fino all’ultimo episodio che l’ha indotta a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il suo ex, un romeno di 41 anni, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.