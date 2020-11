Torino si risveglia in zona arancione: riaprono i negozi, persone in strada

Torino e tutto il Piemonte si risvegliano, da oggi (domenica 29 novembre) in zona arancione. Misure allentate, dunque, in tutta la regione e mobilità concessa ai cittadini, specie all’interno del proprio Comune. Riaprono i negozi, i bar e i ristoranti (da asporto) fino, almeno, alle 22 (quando cioè scatta il coprifuoco).

LE STRADE DI TORINO TORNANO A POPOLARSI

E tornano a popolarsi le strade di Torino, dopo le diverse settimane in “zona rossa“. Con la riapertura dei negozi sono stati in tanti, infatti, ad approfittarne per fare compere, con i commercianti che hanno deciso di allungare il periodo di sconti del “black friday”.

LUNGHE CODE SUI MARCIAPIEDI

Le vie del centro cittadino si sono così riempite di gente e lunghe code si sono viste sui marciapiedi, senza rispetto del distanziamento. In via Lagrange molti clienti hanno fatto la loro comparsa davanti ai bar per le consumazioni da asporto come non avveniva nelle scorse settimane.

POLEMICHE SUI SOCIAL

Non sono mancate, tuttavia, le polemiche, in particolare sui social. Sono stati in tanti, infatti, a denunciare qualche assembramento di troppo, nonostante le mascherine, con un distanziamento troppo ridotto, in particolar modo quello delle persone in fila davanti ai locali.

CIRIO CHIEDE MAGGIORI CONTROLLI

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha chiesto, pertanto, un’intensificazione dei controlli nel rispetto delle norme anti Covid per questo periodo di zona arancione.