Torino, si sposa due volte in tre mesi: a giudizio per bigamia aggravata

Un trentenne, A.Z., è sotto processo a Torino per bigamia aggravata. L’uomo, infatti, si è sposato due volte in tre mesi. Prima si è unito con una connazionale in Marocco, poi con un’italiana ai piedi della Mole. La causa è stata aggiornata a luglio perché ci sono vari aspetti della vicenda ancora da chiarire.

IL FATTO.

Nel settembre del 2015 il trentenne si sposò in Marocco. Alle nozze, celebrate secondo l’uso musulmano, non fece seguito una convivenza e quasi subito furono avviate le pratiche per il divorzio.

A novembre, il matrimonio con una donna italiana di 47 anni (la presentazione dei documenti richiesti era corretta). Proprio lei, successivamente, si accorse della precedente unione del marito sporgendo così querela (la denuncia è stata poi ritirata). E’ stato accertato che il divorzio dalla prima moglie è avvenuto soltanto dopo il matrimonio con la donna torinese. Dunque, come ha fatto A.Z. ha ottenere le carte dal suo Paese?

Il tribunale, su richiesta della difesa, vuole ora ascoltare un rappresentante del consolato marocchino per fare chiarezza.

Le secondo nozze sono state annullate, ma l’accusa di bigamia resta in quanto costituisce un reato perseguibile d’ufficio.