Torino, si tocca le parti intime davanti a una donna: stalker arrestato a Porta Nuova

Stalker in manette a Torino. Da diversi giorni, ormai, una donna era finita nel mirino di un 35enne, tanto da finire in preda all’ansia ogni volta che portava il cane a passeggio. Anche giovedì mattina, mentre la vittima camminava sotto i portici nei pressi della stazione Porta Nuova, l’uomo si è avvicinato e, dopo averla fissata, ha iniziato a toccarsi le parti intime. Proprio in quel momento è passata una volante della polizia: la donna ha così richiamato l’attenzione degli agenti che sono subiti intervenuti.

Dagli accertamenti è emerso che il 35enne, oltre ad avere a carico una denuncia per atti osceni, nel marzo scorso era stato arrestato per atti persecutori commessi nei confronti di una negoziante della zona. In seguito all’arresto, nei suoi confronti, era stato emesso il divieto di avvicinamento alla parte offesa, tra l’altro violato giovedì, quando è stato fermato, visto che si trovava a una distanza inferiore da quella stabilita. Per tale violazione, il trentacinquenne è stato denunciato in stato di libertà.