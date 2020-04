Torino, s’introduce in un bar e ruba il fondo cassa: arrestato. Dentro c’erano solo 5 euro

L'episodio si è verificato nel corso della notte in via San Tommaso: il fermato è un 54enne con precedenti

Nel corso della notte gli agenti di polizia del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino italiano di 54 anni per furto aggravato. L’uomo, con il volto travisato da una mascherina chirurgica, si era introdotto in un bar di via San Tommaso e dopo aver messo a soqquadro il locale, è uscito dalla porta finestra con un contenitore di vetro al seguito.

Al passaggio degli operatori, il 54enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato pochi attimi dopo ed è stato identificato e perquisito. Nella tasca destra dei jeans gli agenti hanno trovano un cacciavite, utilizzato verosimilmente per forzare le serrature dell’attività, mentre il fondo cassa asportato dal relativo registratore conteneva appena 5 euro.

L’uomo, che un successivo controllo ha dimostrato gravato da precedenti specifici di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato in quanto allontanatosi dal comune di residenza senza comprovato motivo.