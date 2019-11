Torino, slot illegali in un bar di via Roccavione: multa da 8mila euro al titolare

La polizia municipale di Torino ha sequestrato 4 slot-machine illegali in un bar di via Roccavione. Gli agenti del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette sono entrati in azione in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti: in effetti, non erano stati rispettati i i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili quali, in questo caso, una scuola e una chiesa.

Il gestore del locale, di nazionalità cinese, è stato sanzionato per un totale di 8.000 euro (2.000 euro per ognuna delle 4 macchinette installate), mentre le slot sono state poste sotto sequestro amministrativo.