Torino, slot machine vicino a luoghi sensibili: sanzionato locale di via Sacchi [FOTO]

Il titolare del bar è stato sanzionato per 6000 euro. Multata anche una pizzeria di San Secondo per cattive condizioni igieniche

Lo scorso venerdì pomeriggio è stata una giornata di controlli per il Commissariato San Secondo che ha effettuato, in particolare, un’ispezione in due esercizi commerciali. Nel corso dell’attività sono state controllate 34 persone e 12 veicoli.

CATTIVE CONDIZIONI IGIENICHE: MULTATA PIZZERIA

Una pizzeria/kebab di via San Secondo è stata sanzionata per oltre 1600 euro per le cattive condizioni igieniche degli ambienti e per lo stato di alcuni strumenti di lavoro. Al titolare è stato intimato il ripristino dei locali entro 20 giorni.

SLOT MACHINE VICINO A LUOGHI SENSIBILI: 6000 EURO DI MULTA

Controllato anche un bar di via Sacchi, dove è stata riscontrata la presenza di tre apparecchi da gioco, poi sequestrati, a meno di 500 metri da luoghi sensibili. A circa 100 metri di distanza, infatti, sono presenti due istituti bancari. Per tale violazione, il titolare è stato sanzionato per 6000 euro. Lo scorso maggio, lo stesso esercizio fu multato per uguali violazioni, nella circostanza l’importo fu di 24mila euro con il sequestro di sei slot machine.