Sequestrati gli apparecchi da gioco: non avevano le autorizzazioni necessarie

Maxi-multa per una sala slot a Torino, in corso Palermo: gli agenti della Divisione PAS della Questura hanno scoperto, durante un controllo, l’irregolarità di 6 apparecchi da gioco.

Le slot machines, infatti, non erano collegate alla rete AAMS e quindi non disponevano delle autorizzazioni necessarie per funzionare. Le violazioni hanno quindi fatto scattare una multa da 46mila euro, con conseguente sequestro di tutti gli apparecchi.