Torino, smantellato traffico di anabolizzanti: coinvolti atleti e titolari di palestre in tutta Italia

Operazione dei carabinieri: 32 persone indagate di cui 3 agli arresti domiciliari e 210 perquisizioni in corso

Smantellato traffico internazionale di anabolizzanti. Al termine di una complessa e articolata attività investigativa, il Nas di Torino ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari con contestuali 210 decreti di perquisizione su tutto il territorio nazionale, provvedimenti emessi dalla magistratura torinese, indagando complessivamente 32 persone coinvolte a vario titolo.

TUTTO E’ PARTITO DA TORINO

L’indagine ha preso il via da una precedente attività investigativa nella quale numerosi bodybuilder agonisti del torinese erano stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di farmaci anabolizzanti, ottenuti attraverso applicazioni su smartphone come WhatsApp e Telegram.

I militari dell’Arma sono riusciti così a risalire a una fitta rete dedita al traffico di sostanze dopanti, su tutto il territorio nazionale, individuando alcuni strategici trafficanti e diversi spacciatori che operano su larga scala. In particolare, a seguito di alcune preliminari perquisizioni mirate a carico di persone ritenute centrali, veniva rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di farmaci anabolizzanti, definendo tre distinti filoni di fornitura, che confluivano sulla medesima persona, rispettivamente insistenti in Puglia, Sicilia e Veneto.

I tre canali erano gestiti mediante profili Facebook “civetta”, nel quale erano illustrati e pubblicizzati farmaci anabolizzanti al fine di attrarre il potenziale cliente che, dopo un primo contatto, veniva indirizzato su una chat criptata. Tutti i pagamenti avvenivano tramite carte Postepay e bonifici Western Union. Le spedizioni dei plichi venivano effettuate tramite ignari servizi di corriere espresso.

I COINVOLTI

Tutte le 210 persone risultano ben inserite negli ambienti sportivi (palestre, personal trainer, body builder, negozi di integratori alimentari, operatori della sicurezza), sia a livello nazionale che internazionale, con precedenti specifici nel campo del doping. Di questi:

– 74 atleti agonisti iscritti a federazioni sportive;

– 11 titolari di palestre (su tutto il territorio nazionale);

– 4 titolari di negozi di integratori alimentari (su tutto il territorio nazionale).