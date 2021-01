Torino, soggiorna in strutture ricettive senza pagare: denunciato

E' accaduto in un bed and breakfast in zona Parella: nei guai 56enne italiano, già fermato ad inizio anno per insolvenza fraudolenta

Gli agenti del commissariato San Donato hanno denunciato un 56enne italiano a Torino per aver soggiornato in una serie di strutture ricettive senza mai pagare.

IL FATTO

E’ accaduto lo scorso mercoledì pomeriggio in un bed and breakfast in zona Parella. Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione dello staff della struttura, in lite con il cliente. Il 56enne racconta ai poliziotti giunti sul posto di aver soggiornato presso la struttura per cinque giorni e di aver corrisposto il pagamento ad inizio settimana tramite bonifico. La proprietaria del locale, però, riferisce di non aver ricevuto alcun accredito sul suo conto.

DENUNCIATO

Il cliente inizialmente dichiara di aver smarrito la propria ricevuta, per poi fornire una nuova versione dei fatti, confessando di non aver mai saldato l’importo in quanto indigente. Da ulteriori accertamenti svolti dagli operatori emerge come l’uomo non fosse nuovo a questo tipo di episodi: nei primi giorni dell’anno era già stato fermato per un caso di insolvenza fraudolenta. Alla luce dei fatti il reo viene quindi denunciato. Per lui anche una sanzione in quanto inottemperante al divieto di effettuare spostamenti tra comuni salvo comprovate esigenze.