Torino, soldi falsi e un ‘Winnie the Pooh’ imbottito di cocaina: arrestato 31enne [FOTO]

Gli agenti hanno perquisito l'appartamento di un marocchino in lungo Dora Napoli: la droga era nascosta nella pancia di un peluche

Il posto più sicuro per nascondere la droga? Nello stomaco di un pupazzo di peluche. Era sicuro che non sarebbe mai stato scoperto, ma il suo stratagemma non ha ingannato gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino, che hanno arrestato un marocchino di 31 anni.

L’uomo era solito frequentare alcuni locali del quartiere Dora Vanchiglia ed era stato notato più volte nei pressi di corso Giulio Cesare. Fermato per un controllo, in tasca aveva circa 100 euro, un cellulare e un mazzo di chiavi.

Gli agenti hanno provato a usare le chiavi in alcuni stabili della zona, riuscendo ad aprire il portone e un appartamento ubicato all’ultimo piano di una palazzina in lungo Dora Napoli.

All’interno dell’alloggio i poliziotti hanno scovato un ingente quantitativo di denaro falso. Le banconote, per un totale complessivo di 3.750 euro, erano nascoste, suddivise in diverse mazzette, all’interno del cassetto di un comodino, in una busta della spesa e dentro un armadio sotto borsoni e vari indumenti.

Trovati anche 11 cellulari, di cui 2 sicuramente rubati, avvolti in carta stagnola per alimenti.

Durante la perlustrazione gli agenti hanno scoperto che nella pancia di un peluche “Winnie The Pooh” il 31enne aveva nascosto un involucro trasparente contenente diversi grammi di cocaina.