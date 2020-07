Torino, solo un pareggino con il Verona

Doveva essere la partita del riscatto, dopo la colossale rimonta del match di andata, e invece il Toro di Longo non è riuscito a conquistare più di un punto con il Verona.

IL MATCH

Nonostante una gara decisamente combattuta da ambo i lati, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, il Toro fatica mentre il Verona si dimostra superiore sia dal punto di vista del gioco che per le condizioni fisiche dei giocatori. Così, a pochi minuti dalla ripresa, un rigore di Borini manda i granata in svantaggio.

Il gap dura poco, tant’è che dopo soli tre minuti è Zaza a colmarlo segnando con un bel colpo di testa su assist di Ansaldi. Bisognava inventarsi qualcosa per ottenere un risultato positivo, qualcosa che è mancato. La partita si chiude con un pareggio. La retrocessione dista 6 punti.