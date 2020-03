Torino, sopralluogo alle Ogr per trasformarle in presidio sanitario

Si valuta l’allestimento di un’area di circa 100 posti da dedicare alla degenza e alla terapia subintensiva per i pazienti di media e lieve entità

Si è svolto, in queste ore, un sopralluogo presso le Ogr da parte dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Comune e Prefettura di Torino e la società Ogr che gestisce le ex Officine grandi riparazioni, al fine di valutare l’allestimento di un’area di circa 100 posti da dedicare alla degenza e alla terapia subintensiva per i pazienti di media e lieve entità.