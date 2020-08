Torino. Sorpresi a rubare biciclette in centro: arrestati

In manette un 34enne italiano ed un 42enne rumeno, colti sul fatto in due occasioni diverse

Due furti di biciclette, in due giorni diversi, ma entrambi nel centro città, a Torino. Protagonisti due uomini, un 34enne italiano ed un 42enne rumeno, trovati ad armeggiare nelle prossimità dei mezzi tra martedì e mercoledì sera. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto.

IL PRIMO ARRESTO

Il primo episodio, quello di martedì, riguarda il 34enne italiano. L’uomo stava usando una trave in ferro per rubare una bici ancorata ad una ringhiera di via Po. E’ stato scoperto da una pattuglia della Squadra Volante, che ha accertato a suo carico una decina fra denunce e arresti per reati contro il patrimonio e la persona. Il 34enne era inoltre soggetto ad obbligo di dimora nel comune di Sabaudia (LT), ove è residente. Per lui sono scattate le manette per furto aggravato.

L’ALTRO EPISODIO

L’altro caso riguarda un cittadino rumeno di 42 anni. L’uomo armeggiava su due bici assicurate ad un palo della segnaletica stradale all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Rattazzi. E’ stato scoperto da un autista di un bus GTT, che ha subito avvisato il 112. Inutile la fuga, gli agenti lo hanno preso ed arrestato: si tratta di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. I poliziotti hanno inoltre rinvenuto la catena divelta ed il tubo in metallo utilizzato per tentare il furto.