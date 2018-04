Torino, sorpreso a rubare targhe dai condomini. Arrestato 26enne

Il malvivente è stato notato da un passante in un palazzo di via Juvarra

Un cittadino italiano di 26 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato dagli agenti della Squadra Volante.

Intorno alle 10 del mattino un passante ha notato un uomo in trench marrone asportare un targa in ottone dall’esterno di un palazzo in via Juvarra e ha chiamato la Polizia.

Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato il sospetto in via Bertola. L’uomo, oltre alla targa asportava aveva con sé altri oggetti simili prelevati sempre all’esterno di edifici nella stessa zona della città.