Torino, sorpreso a spacciare fuori da una scuola: preso

Controlli anti-droga della polizia nei pressi degli istituti scolastici torinesi. Gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un giovane spacciatore senegalese, trovato in possesso di 31 dosi di cocaina per un peso totale di circa 23 grammi.

Il pusher si aggirava in via San Quintino con fare sospetto, poi è stato avvicinato da un ragazzo col quale si è incamminato verso corso Vittorio Emanuele II: lì lo straniere gli ha consegnato un involucro giallo in cambio di denaro. Fermati dalla polizia, l’acquirente ha subito confessato di aver comprato la droga dal pusher in cambio di 40 euro.