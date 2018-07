Torino, sorpreso a spacciare marijuana aggredisce gli agenti con lo spray al peperoncino

E’ successo in via Cottolengo

Sorpreso a spacciare marijuana, aggredisce gli agenti con lo spray al peperoncino. E’ successo in via Cottolengo, a Torino. Il pusher, un senegalese pluripregiudicato di 30 anni, ha opposto resistenza quando è stato fermato dagli agenti del commissariato Barriera Milano, fino a ricorrere allo spray al peperoncino nel tentativo di liberarsi di un poliziotto che lo tratteneva.

Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e false dichiarazioni sull’identità personale. Inoltre è stato denunciato per il possesso di alcune decine di grammi di marijuana e per l’uso dello spray urticante.