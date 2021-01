Sorpreso a spacciare sotto i portici di Via Nizza, a Torino: dietro le sbarre è finito un senegalese di 30 anni, senza fissa dimora. E’ successo ieri mattina: i carabinieri sono intervenuti dopo che il pusher aveva venduto tre dosi di cocaina a un cliente.

Perquisito, in tasca aveva 100 euro intascati per la vendita della droga. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.