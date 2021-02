Torino, spacca la vetrina di un bar con un tombino: arrestato per furto aggravato

Solo una decina di giorni fa, era stato arrestato, con un suo complice, per una spaccata in una panetteria di via Nicola Fabrizi

Ha spaccato una vetrina di un bar per introdursi al suo interno e rubare. Per questo motivo è stato arrestato.

IL FURTO

E’ successo domenica sera, poco prima della mezzanotte. Il ventisettenne, provando a introdursi in un bar di via Casteldelfino, ha spaccato la vetrina con un tombino. Il rumore però ha allertato un residente che, vedendo l’uomo, ha avvisato la polizia. Gli agenti della Squadra Volante intervenuti, hanno fermato l’uomo in via Bibiana, trovandolo in possesso di circa cinquanta euro, che sono stati restituiti ell’esercente.

NON ERA LA PRIMA VOLTA

Solo una decina di giorni fa, era stato arrestato, con un suo complice, per una spaccata in una panetteria di via Nicola Fabrizi. Anche in quella circostanza, i rei avevano infranto una vetrina utilizzando un tombino. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.