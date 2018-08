Torino, spacciatore sale su un autobus per seminare la polizia: arrestato

Il tentativo di fuga di un senegalese beccato a vendere droga in corso Principe Oddone non va a buon fine

Sale su un autobus per sfuggire alla cattura, ma il suo tentativo risulta inutile e, alla fine, finisce in manette. I poliziotti della squadra volante hanno acciuffato un senegalese di 35 anni, sorpreso a spacciare in corso Principe Oddone, a Torino.

Una volta preso, il pusher ha ingerito alcuni involucri contenenti droga con la speranza di farla franca. Oltre all’arresto, è scattata anche una denuncia in stato di libertà per false attestazioni sull’identità personale e per non aver ottemperato a un precedente ordine del questore di abbandonare l’Italia.