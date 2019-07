Torino, spacciava eroina e cocaina in centro: arrestato pusher 23enne

L'uomo, di nazionalità gabonese, è stato colto sul fatto: aveva in tasca con sé 1.500 euro in contanti

Era con molta probabilità il pusher più conosciuto del centro di Torino: è stato arrestato oggi il 23enne gabonese che spacciava cocaina ed eroina in piazza Carlo Felice e in via Roma.

COLTO SUL FATTO

L’uomo è stato preso grazie alle segnalazioni dei residenti della zona: all’intervento dei carabinieri il gabonese ha tentato di ingoiare alcuni ovuli di stupefacente, senza però riuscire a nasconderli del tutto, non riuscendo quindi a scampare all’arresto. In tasca con sè aveva circa 1500 euro in contanti: l’accusa è quella di detenzione di droga ai fini di spaccio.