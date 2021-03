Torino, spacciavano droga alla fermata del tram: arrestati [FOTO]

Sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, due uomini, rispettivamente di 39 e 20 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

ABILI A ELUDERE I CONTROLLI

Spacciavano droga nei pressi della fermata di Carmagnola di Corso Giulio Cesare, dandosi il cambio per far si che uno rimanesse a custodia delle sostanze stupefacenti. In caso di controllo, dichiaravano di essere senza fissa dimora.

L’ARRESTO

La scorsa settimana, però, i poliziotti sono riusciti ad individuare lo stabile in cui i due stranieri rientrano ogni sera, così si sono appostati nell’attesa che qualcuno uscisse. Alla vista delle divise della Polizia, uno dei pusher, trentanovenne gabonese, ha iniziato una colluttazione con i poliziotti nel tentativo di impedire loro di controllarlo. Dopo aver avuto il sopravvento, gli agenti si sono introdotti nell’alloggio, trovando la seconda persona, un senegalese di 20 anni, goffamente nascosto sotto le coperte della camera da letto con in mano un contenitore in plastica contenente degli involucri, intento ad ingoiarli.

Sequestrati complessivamente 131 involucri, 84 di eroina e 47 di cocaina, per un peso complessivo di 55 grammi.