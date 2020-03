Torino, spacciavano droga nei parchi nonostante i divieti: arrestati tre pusher

Fermati un due cittadini del Gambia ed un 28enne nigeriano che agivano in via Cesare Balbo e Lungo Dora Firenze

A Torino l’emergenza Coronavirus non ferma lo spaccio di sostanze stupefacenti. Negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha intensificato i controlli, soprattutto per quanto riguarda i parchi cittadini, al fine anche di prevenire assembramenti in luoghi pubblici.

TRE PUSHER ARRESTATI

Sono tre i pusher arrestati in questo ambito: due cittadini di 30 e 22 anni originari del Gambia e un 28enne nigeriano, che operavano in via Cesare Balbo e Lungo Dora Firenze. Stessa tecnica di approccio con i clienti: attiravano l’attenzione dei passanti o attendevano l’arrivo di assuntori a loro già noti, per poi cedere la droga, nascosta tra alberi e cespugli, in cambio di soldi in contanti.

I tre, tutti con precedenti specifici di Polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e denunciati in stato di libertà, così come i loro acquirenti per aver circolato per strada senza autocertificazione.