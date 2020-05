Torino, spaccio ai tornelli della metropolitana di piazza Bernini: arrestato pusher

Spaccio ai tornelli della metropolitana di piazza Bernini a Torino. Lo scorso martedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un pusher senegalese, colto sul fatto mentre vendeva una dose ad un cittadino italiano.

COLTO SUL FATTO

I poliziotti sono stati insospettiti dal comportamento del cliente, che si è allontanato alla vista della pattuglia mentre controllava nervosamente il proprio cellulare. I militari lo hanno seguito fino a scoprire, poi, la verità: l’uomo ha incontrato, infatti, il proprio pusher, 23enne senegalese, per comprare la droga.

LA FUGA E L’ARRESTO

E’ intervenuta, quindi, la Polizia e i due si sono dati alla fuga. Il 23enne, in un tentativo disperato, ha inghiottito lo stupefacente ed ha, inoltre, resistito ai controlli dei poliziotti. Fermato, aveva in suo possesso solo 135 euro in banconote di piccolo taglio: è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’acquirente è stato sanzionato, invece, per la violazione delle disposizioni in merito alle misure di contenimento per il Coronavirus.