Torino, spaccio di cocaina ed eroina in Barriera Milano: tre arresti

Tre arresti in una settimana a Torino, nel quartiere Barriera Milano, tutti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: i fermati sono tutti cittadini senegalesi e possedevano cocaina, eroina ed altro materiale, tra cui soldi in contanti e telefoni cellulari.

UN ARRESTO IN VIA SPONTINI/MONTANARO

Il primo intervento risale alla scorsa settimana: gli agenti sono intervenuti in via Spontini/Montanaro per degli schiamazzi notturni. Arrivati sul posto i poliziotti si sono accorti che un 20enne, con precedenti di Polizia, stava cercando di allontanarsi dalla zona, ingerendo dello stupefacente per nasconderlo agli occhi delle autorità. Immediatamente l’uomo, senegalese, è stato fermato ed arrestato: aveva nelle tasche oltre 530 euro in contanti, 2 telefoni cellulari (dove salvava in rubrica i nomi di tutti i clienti) e una lametta.

FERMATO UN 30ENNE NELLA SERATA DI MERCOLEDI’

Il secondo intervento risale invece a mercoledì scorso, in via Carmagnola: protagonista un 30enne, sempre del Senegal, che alla vista dei poliziotti ha tentato di nascondersi dietro un’auto in sosta per poi tentare la fuga di corsa mentre gettava via un involucro contenente 16 involucri di cocaina. L’uomo è stato poi preso all’interno di uno stabile e, dopo una breve colluttazione, ha ceduto agli agenti. Era in possesso di circa 420 euro in contanti e di 2 cellulari, che, grazie alle foto presenti in galleria, hanno aiutato le autorità a risalire alla casa dello spacciatore. Qui sono stati trovati altri 620 euro: confermato l’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

20ENNE SENEGALESE COLTO SUL FATTO IN CORSO GIULIO CESARE

L’ultimo intervento risale a sabato scorso e riguarda un 20enne, senegalese, che è stato colto sul fatto in corso Giulio Cesare mentre cedeva una dose di stupefacente ad un cliente. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga disperata, gettando via degli involucri di cocaina che aveva nascosto in un fazzoletto. Arrestato, aveva con sé 130 euro e 2 cellulari.