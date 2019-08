Torino, spaccio di cocaina nel quartiere Falchera: arrestato 24enne [FOTO]

Un arresto per spaccio nel quartiere Falchera, a Torino: responsabile un 24enne, che aveva cambiato direzione di marcia alla vista di una pattuglia insospettendo subito gli agenti che, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato per un controllo. Qui la scoperta: un fazzoletto contenente 30 dosi di cocaina, un cellulare, 145 euro in contanti e 2 mazzi di chiavi. I poliziotti hanno quindi potuto anche fare un sopralluogo nelle due residenze dell’uomo, una in via Monte Rosa e l’altra in via degli Abeti.

I RITROVAMENTI NELLE CASE DEL PUSHER

Nella prima casa, in via Monte Rosa, gli agenti hanno ritrovato altro stupefacente e 4500 euro in contanti. Dopo un’intensa attività investigativa le autorità sono riusciti a risalire al secondo domicilio del 24enne, in via degli Abeti: qui i ritrovamenti più significativi. Due involucri di cocaina, hashish, materiale per il confezionamento della droga e, soprattutto, una pistola: si tratta di una AKT-GES calibro 6,35 caricata con 5 cartucce, subito sequestrata a carico di ignoti.

Il ragazzo, inoltre, aveva diversi precedenti di Polizia: è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e minacce a Pubblico Ufficiale.