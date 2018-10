Torino, spaccio di droga sulla pista ciclabile: tre pusher in manette

Operazione dei carabinieri in corso Principe Oddone: tutti stranieri gli arrestati

La loro base era la pista ciclabile di corso Principe Oddone, a Torino. Lì avveniva lo scambio di droga. Ma i carabinieri, impegnati in un servizio straordinario del territorio per la prevenzione allo spaccio, li hanno sorpresi e arrestati. In manette sono finiti tre pusher africani.

I militari, insieme agli operatori Gtt, hanno poi controllato 35 persone a bordo del bus della linea 46: in quattro, tutti stranieri, sono stati accompagnati in caserma per accertamenti. Inoltre sono state identificate 46 persone e controllati 9 auto e 4 bar nell’area Lingotto.