Torino, spaccio di marijuana in lungo Dora Firenze: arrestato 24enne ghanese

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un 24enne ghanese, colto sul fatto durante uno scambio di stupefacenti con un suo cliente in lungo Dora Firenze a Torino.

COLTO SUL FATTO

E’ accaduto questo venerdì pomeriggio: i poliziotti hanno notato la scena mentre transitavano in corso Giulio Cesare. Inutile il tentativo di fuga dei due, che sono stati fermati appena qualche centinaio di metri dopo. Il ghanese è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana, per un peso totale di circa 80 grammi. E’ stato arrestato e denunciato per la sua presenza in strada nonostante le prescrizioni legate all’emergenza Coronavirus.