Torino, spaccio di droga nel quartiere Centro: senegalese in manette

Un arresto per spaccio di droga a Torino nell’ambito dei controlli dei carabinieri della Compagnia San Carlo e disposti dal Comando Provinciale.

E’ accaduto in via XX Settembre, nel quartiere Centro: i militari hanno fermato un cittadino senegalese subito dopo che aveva ceduto 4 dosi di droga ad altrettanti clienti. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori 42 involucri termosaldati, di cui 30 contenenti cocaina e 12 eroina nonché 1.040 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutti gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.