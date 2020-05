Torino. Spaccio di droga, tre arresti nell’ultima settimana [FOTO]

Il primo in uno stabile di via Garessio, il secondo a Moncalieri. L'ultimo sulla banchina della metro

Tripla operazione della Polizia nella scorsa settimana a Torino, nell’ambito della lotta allo spaccio. Tre gli arresti, ai danni di tre pusher. Sequestrate diverse sostanze stupefacenti, tra marijuana ed eroina.

DROGA IN CASA, ARRESTATO 27ENNE SENEGALESE

La prima delle tre operazioni risale allo scorso martedì, in uno stabile di via Garessio. I poliziotti hanno ispezionato un alloggio ubicato al secondo piano, all’interno del quale hanno trovato un 27enne senegalese. Nella sua stanza rinvenuti 11 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 150 grammi, e denaro contante per circa 500 euro. Al momento dell’identificazione lo straniero ha fornito un documento d’identità di un’altra persona: è stato quindi denunciato per sostituzione di persona ed arrestato per spaccio.

SPACCIO SULLA BANCHINA DELLA METRO, ARRESTATO SOMALO

Giovedì mattina, invece, gli agenti hanno arrestato un cittadino somalo di 30 anni. L’uomo si trovava seduto su una banchina della metropolitana di “Vinzaglio“, in attesa del proprio acquirente. Il 30enne ha estratto dalla bocca due ovuli di eroina, consegnandoli al cliente. L’intervento degli operatori ha però interrotto la compravendita: recuperati i due involucri ed una somma di 145 euro. Il somalo, irregolare e con precedenti, è stato arrestato per falsa attestazione e spaccio.

MONCALIERI, IN CASA DUE BUSTE DI MARIJUANA: ARRESTATO

Venerdì pomeriggio, infine, i militari hanno arrestato un 24enne a Moncalieri, dopo una perquisizione domiciliare. In casa rinvenute due grosse buste contenenti oltre 400 grammi di marijuana, che il giovane ha cercato di occultare gettandole dal ballatoio. Un’altra trentina di grammi di sostanza stupefacente vengono poi rinvenuti nella camera da letto dell’arrestato, insieme a 500 euro in denaro contante e al necessario per il confezionamento delle dosi.