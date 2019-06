Torino, spaccio in corso Vercelli e a San Salvario: arrestati tre pusher

Ancora arresti per spaccio e detenzione di droga a Torino: tre cittadini gabonesi, due a San Salvario e uno in corso Vercelli, sono stati arrestati in possesso di stupefacenti.

UN ARRESTO IN CORSO VERCELLI

Il primo arresto nel pomeriggio di giovedì, in corso Vercelli, dove è stato fermato un 28enne gabonese, irregolare su territorio nazionale. Il giovane ha cercato di nascondersi alla vista degli agenti, ma, una volta controllato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack. E’ scattato così l’arresto e la perquisizione della casa, dove è stato trovato denaro e materiale per il confezionamento della droga.

DUE PUSHER FERMATI A SAN SALVARIO

Altri due gabonesi arrestati, invece, a San Salvario. Si tratta di un 21enne e di un 23enne, entrambi irregolari su territorio italiano. I due stavano vendendo involucri di cocaina ad un terzo uomo, loro connazionale, che è stato, invece, sanzionato amministrativamente. Sono stati arrestati per spaccio in concorso.