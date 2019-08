Torino, spaccio di marijuana al Parco del Valentino: 3 arresti

Continua la lotta allo spaccio di droga e stupefacenti a Torino da parte della Polizia, che lo scorso giovedì ha arrestato tre cittadini extracomunitari al Parco del Valentino, colti sul fatto mentre erano in procinto di vendere della marijuana ad un 36enne della zona.

AVEVANO NASCOSTO LA DROGA FRA LE SIEPI

I tre erano giunti a piedi da via Silvio Pellico e si erano seduti su una panchina, a pochi passi dalla discoteca “Life”. Qui hanno atteso il loro cliente, un uomo italiano di 36 anni, a cui hanno ceduto due ciuffetti di marijuana (che avevano nascosto in un cespuglio poco distante da dove si trovavano), in cambio di denaro. Tempestivo l’intervento degli agenti, che hanno sanzionato il cliente e arrestato per detenzione e cessione di stupefacente i tre pusher, di nazionalità maliana e gambiana e tutti irregolari su territorio nazionale. Avevano con loro oltre 50 grammi di droga, ritrovati all’interno di un sacchetto nascosto fra le siepi.