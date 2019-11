Torino, spaccio di marijuana nei quartieri Vanchiglia e Aurora: 6 arresti e 2 denunce

Mercoledì scorso a Torino, nell’ambito di servizi di controllo del territorio antispaccio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato 6 persone e denunciato altre 2 per reati connessi alla vendita e all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

QUATTRO ARRESTI IN VIA CESARE BALBO

I poliziotti sono intervenuti in due diverse zone della città: prima in via Cesare Balbo, dove, fra le 21.30 e le 22.30, sono state documentate 4 cessioni di marijuana da parte di pusher nei confronti di clienti italiani. Quattro, quindi, gli arresti: tutti soggetti stranieri, provenienti dal centro Africa, di età compresa tra i 21 e i 36 anni. Uno di loro era anche colpito dal divieto di dimora nel Comune di Torino. Denunciate, inoltre, altre 2 persone di nazionalità gambiana.

ARRESTATI DUE EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI IN LUNGO DORA SAVONA

Gli altri due arresti invece sono avvenuti in Lungo Dora Savona: un guineano di 21 anni ed un gambiano di 31, entrambi irregolari su territorio nazionale. A loro carico sono state accertate diverse cessioni di alcune decine di grammi di marijuana, debitamente sequestrata.