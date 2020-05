Torino, spaccio nel parcheggio della stazione Fossata/Rebaudengo: un arresto

Fermato un 36enne italiano in possesso di cocaina. In casa panetti di hashish e materiale per il confezionamento della droga

Lo scorso giovedì pomeriggio, a Torino, gli agenti delle Pegaso hanno arrestato un 36enne italiano, fermato nel parcheggio della stazione Fossata/Rebaudengo mentre vendeva della cocaina ad un suo cliente.

IN CASA HASHISH E MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO

Il pusher, alla vista dei poliziotti, ha consegnato spontaneamente la droga in suo possesso, nella speranza di cavarsela con il solo sequestro della sostanza o una denuncia. Invece, gli agenti hanno proseguito con il controllo della sua abitazione: qui hanno ritrovato due panetti di hashish (per un peso di 185 grammi), soldi in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente (bilancino di precisione ed un coltello). Per il 36enne sono subito scattate le manette.