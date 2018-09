Torino-Spal 1-0, N’Koulou regala la prima vittoria stagionale ai granata

La formazione di Mazzarri vince sotto il diluvio. La gara è stata interrotta per pioggia al 17', poi è ripresa dopo quasi un’ora, in seguito al sopralluogo dell'arbitro Pasqua

Il Torino batte la Spal davanti al proprio pubblico, e porta a casa la prima vittoria stagionale. La gara è stata interrotta a lungo per il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo piemontese, a partire dal 18′ del primo tempo (la palla non rimbalzava più sul terreno dell’Olimpico), poi è ripresa dopo quasi un’ora di interruzione, in seguito al sopralluogo dell’arbitro Pasqua e dei capitani delle due squadre.

DECIDE N’KOULOU

La partita è stata decisa da un gol di N’Koulou (8′ st) che su calcio d’angolo (dalla sinistra), battuto splendidamente da Soriano, è svettato di testa nel cuore dell’area ferrarese trafiggendo Gomis. Cairo ha potuto così festeggiare con una vittoria i suoi 13 anni di presidenza del club. La Spal, dal canto suo, si è battuta bene.

ZAZA DEBUTTA IN GRANATA

Nel finale si è visto anche Zaza entrato in campo al posto di Iago Falque. L’ex attaccante di Valencia e Juve, non ha bagnato con il gol il suo esordio in granata calciando debolmente da due passi la più ghiotta delle occasioni.

Il tabellino

TORINO-SPAL 1-0

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Moretti, De Silvestri, Rincon, Soriano (18′ st Baselli), Meite, Ola Aina (41′ st Berenguer), Iago Falque (26′ st Zaza), Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Lukic, Damascan, Edera, Parigini, Djidji, Bremer, Ferigra. All. Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis, Cionek (33′ st Paloschi), Vicari, Felipe (1′ st Djourou), Kurtic, Schiattarella (7′ st Valdifiori), Missiroli, Lazzari, Fares, Petagna, Antenucci. A disp. Thiam, Milinkovic-Savic, Simic, Valoti, Moncini, Dickmann, Everton Luiz, Costa, Viviani. All. Semplici.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 8′ st N’Koulou.

NOTE: Angoli: 10 a 9 per la Spal. Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Moretti, Cionek, Schiattarella. Spettatori: 17.785. Partita sospesa al 18′ del primo tempo per pioggia sul punteggio di 0-0. Ripresa alle 21.48 dopo il sopralluogo dell’arbitro Pasqua e dei capitani delle due squadre.