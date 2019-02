La 24enne, colpita da arma da fuoco in serata, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

E' accaduto in via Puglia

Una prostituta albanese di 24 anni è stata ferita, questa sera a Torino, da un colpo d’arma da fuoco. La giovane stava camminando in via Puglia quando è stata colpita da un proiettile al braccio destro.

NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Trasportata all’ospedale, non è in pericolo di vita. I carabinieri del comando provinciale di Torino, che indagano sulla vicenda, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare chi ha sparato.